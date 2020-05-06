Премьер: 6 миллиардов от "Нафтогаза" пойдут на строительство и реконструкцию больниц

Большая часть средств "Нафтогаза", которые компания оплатит в госбюджет в виде дивидендов, пойдут на строительство дорог и на реконструкцию и строительство приемных отделений больниц.

Об этом на заседании правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.

"Все средства, которые пойдут на дороги, а также на строительство и ремонт школ, больниц, должны быть корректно и вовремя инвестированы", - сказал Шмыгаль.

"Социальная инфраструктура нуждается в компклесних изменениях, особенно это касается медицины. Мы планируем реконструкцию и наполнение оборудованием 210 отделений. Средства нашего крупнейшего налогоплательщика - "Нафтогаза" - напрямую пойдут на строительство и реконструкцию приемных отделений по всей Украине.

Мы говорим о проекте в размере не менее 6 млрд грн", - подчеркнул глава правительства.

По его словам, Кабмин получил результаты аудита "Нафтогаза" компанией Deloitte.

"По результатам 2020 года "Нафтогаз" заплатит 39,7 млрд грн в виде дивидендов, уже оплачено 8,5 млрд грн. Крупнейшая государственная компания должна работать для людей, поэтому большая часть этих средств пойдет на развитие - на строительство дорог и реконструкцию приемных отделений больниц", - подчеркнул премьер.

"Будет построено и обновлено 210 приемных отделений в опорных больницах, отделения получат современное оборудование. Эти больницы должны обеспечить гражданам 60-минутную доступность к полному перечню качественных медицинских услуг", - добавил он.

Экономическая правда