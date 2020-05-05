Официальный курс на 6 мая: гривня укрепилась к евро
Вторник, 5 мая 2020, 19:02
Национальный банк не изменил официальный курс гривни, установив его на 6 мая на уровне 26,97 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,26 гривни за евро (на 5 мая - 29,50 гривни).
Напомним:
5 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,93 - 26,96 гривни за доллар.
5 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,94 - 26,96 гривни за доллар.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua