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Межбанковский день: гривня укрепилась к евро

Вторник, 5 мая 2020, 17:18
 

5 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,94 - 26,96 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,94 - 26,96 гривни;

Евро - 29,29 - 29,32 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,86 - 27,15 гривни. Евро покупают по 28,95 гривни, продают по 29,49 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,96- 27,05 гривни, евро - 29,12 - 29,20 гривни

Напомним:

5 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,93 - 26,96 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 1 копейку, установив его на 5 мая на уровне 26,97 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,50 гривни за евро (на 4 мая - 29,29 гривни).

Экономическая правда

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межбанк

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