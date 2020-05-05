Правительство и сеть заправок Socar подписали меморандум о организации хаба на "Чонгаре"
5 мая Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Мининфраструктуры, УЗ, Херсонская ОГА и "Сокар Энерджи Украина" подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве для организации комфортного пересечения административной границе с временно оккупированной территории АР Крым.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"С 2017-го года шли разговоры вокруг важности строительства КПВВ "Чонгар" на админграницах с Крымом.
Совместными усилиями с Укрзализныцей проект был реализован в рекордные сроки - всего за 2 месяца. И уже работает с ноября прошлого года. Сегодня вместе с коллегами мы подписали Меморандум о сотрудничестве.
На КПВВ "Чонгар" будет обеспечено возможности удобного и быстрого получения необходимых услуг украинцами" - отметил Криклий.
Меморандум был подписан в рамках совместного рабочего визита министров в Херсонскую область.
Напомним:
В феврале президент Владимир Зеленский заявивл, что государство, вместе с сетью заправок азербайджанской нефтяной компании SOCAR, откроет на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" хаб для обслуживания и отдыха граждан.
SOCAR Energy Ukraine - дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджанской республики. В Украине SOCAR начал свою деятельность в 2008 году. В 2010 году компания приступила к развитию собственной сети автозаправочных комплексов премиум-класса.
Сеть SOCAR Energy Ukraine насчитывает около 60 заправочных станций.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua