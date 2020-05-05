Правительство и сеть заправок Socar подписали меморандум о организации хаба на "Чонгаре"

5 мая Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Мининфраструктуры, УЗ, Херсонская ОГА и "Сокар Энерджи Украина" подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве для организации комфортного пересечения административной границе с временно оккупированной территории АР Крым.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"С 2017-го года шли разговоры вокруг важности строительства КПВВ "Чонгар" на админграницах с Крымом.

Совместными усилиями с Укрзализныцей проект был реализован в рекордные сроки - всего за 2 месяца. И уже работает с ноября прошлого года. Сегодня вместе с коллегами мы подписали Меморандум о сотрудничестве.

На КПВВ "Чонгар" будет обеспечено возможности удобного и быстрого получения необходимых услуг украинцами" - отметил Криклий.

Меморандум был подписан в рамках совместного рабочего визита министров в Херсонскую область.

Напомним:

В феврале президент Владимир Зеленский заявивл, что государство, вместе с сетью заправок азербайджанской нефтяной компании SOCAR, откроет на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" хаб для обслуживания и отдыха граждан.

SOCAR Energy Ukraine - дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджанской республики. В Украине SOCAR начал свою деятельность в 2008 году. В 2010 году компания приступила к развитию собственной сети автозаправочных комплексов премиум-класса.

Сеть SOCAR Energy Ukraine насчитывает около 60 заправочных станций.

Экономическая правда