Украина вместе с сетью заправок SOCAR откроет хаб для граждан на Чонгаре — Зеленский

Государство, вместе с сетью заправок азербайджанской нефтяной компании SOCAR, откроет на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" хаб для обслуживания и отдыха граждан.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время форума Age of Crimea.

"Очень важно, как страну видят крымчане. Это должна быть освещенная, безопасная, комфортная страна с, простите, работающими уборными.

Именно поэтому мы такое внимание уделяли обустройству комфортных КПВВ. Я хочу подчеркнуть - это временные конструкции.

Кроме этого, государство совместно с компанией SOCAR до конца года откроет на Чонгаре большой хаб для обслуживания граждан.

Там будет полноценный центр предоставления административных услуг, зона отдыха и другие важные объекты", - отмечает Зеленский.

Напомним:

SOCAR Energy Ukraine - дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджанской республики. В Украине SOCAR начал свою деятельность в 2008 году. В 2010 году компания приступила к развитию собственной сети автозаправочных комплексов премиум-класса.

Сеть SOCAR Energy Ukraine насчитывает около 60 заправочных станций.

Экономическая правда