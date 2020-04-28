Все разделы
Укр / Рус

Минфин продал облигаций внутреннего госзайма почти на 10 миллиаров

Вторник, 28 апреля 2020, 18:52
 

Минфин вернулся на внутренний рынок заимствований, по итогам аукционов по размещению ОВГЗ 28 апреля привлек в бюджет 9,8 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в Facebook.

Отмечается, что инвесторам предложили гривневые бумаги со сроком обращения 3 месяца, а также - долларовые облигации со сроком обращения 3 и 6 месяцев.

По итогам аукциона по гривневым облигациям в бюджет привлекли 5 377 млн грн, по номинированным в иностранной валюте - 4 455 млн грн.

Напомним:

Министерство финансов назначило на 28 апреля 3 аукциона по размещению облигаций внутреннего госзайма - аукционы провели впервые за месяц.

31 марта, 7, 14 и 21 апреля Министерство финансов по результатам консультаций с первичными дилерами не проводило аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Минфин ОВГЗ

powered by lun.ua
Материалы по теме
Минфин впервые за месяц проведет аукцион по размещению облигаций госзайма 28 апреля 2020, 14:15
Сергей Верланов: Я не понимаю, за что меня уволили 27 апреля 2020, 09:15
Успеть за 30 секунд: как и почему уволили Нефедова и Верланов и при чем здесь Цушко 25 апреля 2020, 10:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!