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Министр экономики назвал систему ProZorro "странной"

Вторник, 5 мая 2020, 10:00
 

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко считает, что систему государственных закупок "Прозорро" необходимо изменить для предоставления приоритета украинским предприятиям.

Об этом заявил сам Петрашко в эфире "Свободы слова".

"Вопрос реформы "Прозорро". У нас система локализации не работает. Система абсолютно странная, когда 660 млрд грн заказов через "Прозорро", в том числе госзакупок, не имеет никакой приоритетности для украинских предприятий. Это важно, и это будет имплементировано", - заявил он.

Министр отметил, что многие страны переносят производство из Китая.

"Есть уникальная возможность локализовать и перевести многие производства - фармацевтика, агропромышленный комплекс... и выстроить эти цепочки уже в Украине", - сказал Петрашко.

Министр также указал, что правительство намерено защищать украинские предприятия в плоскости международной торговли.

"Затем - адекватная реакция и поддержка украинских предприятий на международной арене через более скрупулезное внимание к антидемпинговым расследованиям. У нас наименьшее количество антидемпинговых расследований в мире", - отметил он.

Напоминаем:

19 апреля вступила в силу новая редакция закона "О публичных закупках", которая, в частности предусматривает большое обновление ProZorro.

Экономическая правда

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Prozorro Минэкономики экономика

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