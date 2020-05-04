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Официальный курс на 5 мая: гривня существенно ослабла к евро

Понедельник, 4 мая 2020, 19:40
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 1 копейку, установив его на 5 мая на уровне 26,97 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,50 гривни за евро (на 4 мая - 29,29 гривни).

Напомним:

4 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,94 - 26,97 гривни за доллар.

4 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,93 - 26,96 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 1 копейку, установив его на 4 мая на уровне 26,96 гривни за доллар.

Экономическая правда

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