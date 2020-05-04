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Курс на 4 мая: межбанк, наличный и "черный" рынки

Понедельник, 4 мая 2020, 12:10
 

4 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,94 - 26,97 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,96 - 26,99 гривни;

Евро - 29,49 - 29,52 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,88 - 27,18 гривни. Евро покупают по 29,02 гривни, продают по 29,56 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,04 - 27,12 гривни, евро - 29,25 - 29,37 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 1 копейку, установив его на 4 мая на уровне 26,96 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,29 гривни за евро (на 30 апреля - 29,24 гривни).

Экономическая правда

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межбанк

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