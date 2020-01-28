В Раде хотят ввести 20% налог на услуги от Youtube, Google, Facebook и других корпораций

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2634, который предлагает ввести налог на добавленную стоимость в размере 20% на электронные услуги, предоставляемые физическим лицам от компаний-нерезидентов Украины, таких как Google, Facebook или Youtube.

Соответствующий проект закона размещен на сайте парламента.

Автором инициативы выступил нардеп от "Слуги народа" и председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что деятельность компаний-нерезидентов, предоставляющих диджитал-услуги проводится без надлежащего налогообложения.

По мнению авторов закона, это приводит к потерям государственного бюджета и создает неконкурентную среду для резидентов-плательщиков.

Кого коснутся изменения?

Подорожание на 20% (НДС) могут произойти с любыми услугами, которые потребитель получает через интернет от компаний-нерезидентов (международные корпорации вроде Youtube, Netflix, Google, Apple, AliExpress и т.д.).

Аналогичное подорожание ожидается и в сфере E-commerce. Речь идет о размещении рекламы на платформах Facebook и Google, YouTube и в мобильных приложениях.

Как сообщает, БизнесЦензор, в законопроекте уточнен перечень электронных услуг. В частности, ими можно считать:

Поставка изображений или текстов, фотографий, электронных книг и журналов

Поставка аудио, видео, игр, азартные игры, и услуги по участию в таких играх;

Предоставление доступа к информационным, коммерческих, образовательных и развлекательных электронных ресурсов;

Доступ к облачным технологиям;

Поставка (на основе лицензии) программного обеспечения и обновлений к нему, а также дистанционное обслуживание ПО и электронного оборудования;

Предоставление услуг по рекламе в интернете, мобильных приложениях и других электронных ресурсах.

Однако, сюда не относятся услуги, которые были заказаны через интернет, но доставлены не с помощью сети ПО на физических носителях, консультации по электронной почте и предоставление доступа к сети.

Как будут определять место поставки э-услуг?

Местом оказания услуг нерезидентами через интернет будет считаться информация о местонахождении физического лица, получившего услугу, в частности:

код страны на SIM карте, используемой получателем электронной услуги;

местонахождение провайдера телекоммуникаций, услугами которого пользовался получатель услуги;

местонахождению устройства, которое определяется по IP-адресу;

местонахождению банка или иного финучреждения, в котором открыт счет, через который осуществляется оплата услуги;

сведения о месте жительства получателя электронной услуги.

Если международная корпорация не зарегистрируется плательщиком НДС в Украине, то будет оштрафована на 8,5 тыс грн.

Международный опыт.

В пояснительной записке приводится пример Российской Федерации, где с января 2017 года заработал аналогичный закон.

Среди технологических гигантов в контролирующем органе РФ зарегистрировались Apple Distribution International, Google Commerce, Microsoft Ireland, Netflix International B.V., Wargaming Group, Bloomberg, Alibaba, Booking.com и др.

Всего с момента введения налога на налоговый учет стало 1580 компаний. По Официальное данным в бюджет такими компаниями (B2C) было выплачено в 2017 году - 9,4 млдр. руб., в 2018 - 12 млдр. руб., в I квартале 2019 - 12 млдр. руб. (70% суммы приходится на крупнейшие IT компании).

Аналогичные налоговые правила были введены в Республике Беларусь в 2018 году.

"Установление особых правил налогообложения НДС электронных услуг становится обычной практикой в иностранных государствах, например в странах Европейского Союза, Австралии, Беларуси, Казахстане, России и т.д.", - говорится в документе.

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