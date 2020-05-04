Закрытие межбанка: гривня удерживает позиции

4 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,93 - 26,96 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,93 - 26,96 гривни;

Евро - 29,42 - 29,45 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,89 - 27,17 гривни. Евро покупают по 29,06 гривни, продают по 29,54 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,98 - 27,06 гривни, евро - 29,14 - 29,28 гривни.

Напомним:

4 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,94 - 26,97 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 1 копейку, установив его на 4 мая на уровне 26,96 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,29 гривни за евро (на 30 апреля - 29,24 гривни).

Экономическая правда