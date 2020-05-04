В апреле количество авиарейсов в небе Украины уменьшилось на 90%

В течение апреля в воздушном пространстве Украины осуществили 2 732 рейса - это на 90,2% меньше, чем в апреле 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба "Украэроруха".

"Украэрорух" как национальный провайдер аэронавигационного обслуживания обеспечил своими услугами 559 внутренних рейсов (-78,3% по сравнению с апрелем прошлого года), 607 международных рейсов (-95,2%) и 1206 транзитных рейсов (-86,3%)" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что аналогичная тенденция наблюдается в воздушном пространстве всей Европы.

По данным Евроконтроля, уменьшение объемов воздушного движения в Европейском регионе в течение апреля составляет -88%.

Согласно прогозу Евроконтроля на май, интенсивность полетов должна расти и составлять 15% от прошлогоднего количества полетов за этот период.

Напомним:

В Мининфраструктуры изучают возможность привлечения кредитных средств для финансовой помощи ГП "Укреарорух".

Экономическая правда