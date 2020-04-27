Мінінфраструктури розглядає можливість залучення кредиту для підтримки "Украероруху"
У Мінінфраструктури вивчають можливість залучення кредитних коштів для фінансової допомоги ДП "Укреарорух".
Про це йдеться у відповіді міністерства на запит "Слідство.Інфо".
У відомстві підкреслили, що фінансовий стан "Украероруху" зараз є критичним.
Це, зокрема, пов'язують із зменшенням польотів над Україною через припинення міжнародного пасажирського сполучення.
"Питання щодо надання фінансової допомоги "Украероруху" потребує якнайшвидшого вирішення. Мінінфраструктури розглядає декілька шляхів", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, йдеться про залучення кредиту в банку чи про позику від іншої компанії, яка належить до сфери управління міністерства.
"Мінінфраструктури вживаються всі можливі заходи, в межах визначених законодавством, з метою розв’язання кризової ситуації", - заявили у міністерстві у відповідь на запит.
При цьому, надання допомоги з державного бюджету потребує змін до законодавства.
"На підприємстві запровадили режим простою, який діятиме до кінця травня. За словами пресслужби "Украероруху", такі заходи дають можливість не вдаватися до масового скорочення персоналу", - зазначає видання.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялось, що авіакомпанія "МАУ" заборгувала "Украероруху" 1,2 млрд грн за послуги з аеронавігації.
У січні 2020 року Кабінет міністрів затвердив фінансовий план "Украероруху" на 2020 рік - для модернізації і оновлення аеронавігаційної системи України передбачається залучити довгострокові кредити у розмірі 344,7 млн грн.
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