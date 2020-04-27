Мінінфраструктури розглядає можливість залучення кредиту для підтримки "Украероруху"

У Мінінфраструктури вивчають можливість залучення кредитних коштів для фінансової допомоги ДП "Укреарорух".

Про це йдеться у відповіді міністерства на запит "Слідство.Інфо".

У відомстві підкреслили, що фінансовий стан "Украероруху" зараз є критичним.

Це, зокрема, пов'язують із зменшенням польотів над Україною через припинення міжнародного пасажирського сполучення.

"Питання щодо надання фінансової допомоги "Украероруху" потребує якнайшвидшого вирішення. Мінінфраструктури розглядає декілька шляхів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, йдеться про залучення кредиту в банку чи про позику від іншої компанії, яка належить до сфери управління міністерства.

"Мінінфраструктури вживаються всі можливі заходи, в межах визначених законодавством, з метою розв’язання кризової ситуації", - заявили у міністерстві у відповідь на запит.

При цьому, надання допомоги з державного бюджету потребує змін до законодавства.

Як зазначає "Слідство.Інфо", перед цим працівникам "Украероруху" скоротили зарпати на третину у зв'язку із "антикоронавірусними" обмеженнями та зменшенням польотів.

"На підприємстві запровадили режим простою, який діятиме до кінця травня. За словами пресслужби "Украероруху", такі заходи дають можливість не вдаватися до масового скорочення персоналу", - зазначає видання.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що авіакомпанія "МАУ" заборгувала "Украероруху" 1,2 млрд грн за послуги з аеронавігації.

У січні 2020 року Кабінет міністрів затвердив фінансовий план "Украероруху" на 2020 рік - для модернізації і оновлення аеронавігаційної системи України передбачається залучити довгострокові кредити у розмірі 344,7 млн грн.