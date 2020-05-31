Минфин уволил главу Наблюдательного совета АО "Магистральные газопроводы Украины"

На собрании акционеров АО "Магистральные газопроводы Украины" Министерство финансов, как единственный акционер приняло решение о прекращении полномочий главы Наблюдательного совета Вольтера Больтца.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Сообщается, что такое решение было принято в связи с ненадлежащей организацией работы Наблюдательного совета МГУ.

"Прекращение полномочий Вольтера Больтца не окажет негативного влияния на работу Оператора ГТС Украины.

Сейчас в Наблюдательном совете МГУ сохраняется большинство независимых членов, в соответствии с планом действий по корпоративному управлению, что гарантирует независимость в принятии решений", - отметил заместитель главы Наблюдательного совета Адомас Аудицкас

На данный момент Наблюдательный совет МГУ состоит из пяти членов, а именно трех независимых членов - Фабриса Нуайлена, Яна Чадами и Карины Лучинкин и двух представителей государства - Адомаса Аудикаса и Виктор Пинзеник. Новый независимый член будет избран на конкурсе Номинационных комитетом.

Напоминаем:

В 2018 году Министерство энергетики и угольной промышленности назначило Наблюдательный совет ОАО "Магистральные газопроводы Украины".