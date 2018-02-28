У потенциального оператора ГТС появился Наблюдательный совет

Министерство энергетики и угольной промышленности назначило Наблюдательный совет нового независимого оператора газотранспортной системы - ОАО "Магистральные газопроводы Украины".

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что совет был сформирован на основании решения Комитета по назначению руководителей особо важных предприятий, в который входят наблюдатели от дипломатических учреждений и международных финансовых организаций.

Соответствующий приказ подписал Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

Независимыми директорами Наблюдательного совета ПАО "МГУ" стали Карина Лучинкина, которая работала в PwС (PricewaterhouseCoopers), Фабрис Нуайлан, который работал в Министерстве энергетики Франции, Ян Чадами, который был председателем правления словацкого оператора газотранспортной системы Gaz-System и Вольтер Больтц, работавший в австрийском регуляторной органе E-Control.

Представителями государства в Наблюдательном совете является Константин Марьевич и Адомас Аудицкас.

Международные организации - представительство Европейского Союза в Украине, ЕБРР, Всемирный банк, Посольство Франции в Украине, Секретариат энергетического сообщества - высоко оценили прозрачность конкурсного отбора кандидатов на должности независимых членов Наблюдательного совета ПАО "Магистральные газопроводы Украины".

Они рекомендовали Правительству Украины масштабировать технологию успешного проведения этого конкурсного отбора на другие государственные предприятия Украины.

Как сообщалось, Кабинет министров 9 ноября 2016 года решил создать ПАО "Магистральные газопроводы Украины" в рамках разделения НАК "Нафтогаз Украины" по направлениям деятельности. В середине июня 2017 года Кабмин утвердил перечень и план передачи материальных активов газотранспортной системы от "Укртрансгаза" в "МГУ". По решению правительства, имущество, используемое в настоящее время "Укртрансгазом" для транспортировки газа, должно быть передано "МГУ" в течение 30 дней с момента вступления в силу окончательного решения Стокгольмского арбитража в споре между "Нафтогазом Украины" и российским "Газпромом" по контрактам на период 2009-2019 годов. Ранее заместитель министра энергетики и угольной промышленности Игорь Прокопив сообщил, что набсовет "МГУ" будет состоять из семи членов, из них четверо будут независимыми, трое – представителями от государства. В министерстве уточнили, что необходимыми компетенциями для независимых членов НС "МГУ" являются: регуляторная политика конкурентного рынка энергии, операционная эффективность, стратегия и развитие бизнеса, финансы и аудит, международные отношения, управление рисками, а также комплаенс и корпоративное управление. Напомним, "Нафтогазу" придется отделить деятельность по транспортировке природного газа (анбандлинг), включая привлечение квалифицированного партнера к управлению газотранспортной системой Украины. Как известно, для того, чтобы Украина выполнила обязательства по отделению оператора ГТС, он должен быть выделен в юридическое лицо, не связанное ни с Нафтогазом, ни с другими предприятиями, которые занимаются добычей и генерацией энергии. Деятельность МГУ контролируется Кабинетом министров, который рассчитывает передать этому предприятию газотранспортную систему. В настоящее время это ГП не наполнено активами. Руководство "Нафтогаза Украины" считает, что функции по управлению ГТС должны принадлежать компании "Оператор ГТС Украины", которая является филиалом контролируемого НАКом "Укртрансгаза". В конце прошлого года "Оператор ГТС Украины" получил соответствующую инфраструктуру от "Укртрансгаза".

Экономическая правда