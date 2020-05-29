Цены на нефть снижаются на фоне роста напряженности между США и Китаем

На фоне роста напряженности в отношениях между США и Китаем цены на нефть снизились на 0,86-0,88 доллара.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По состоянию на 14:21 по Киеву июльские фьючерсы на нефть Brent на бирже ICE Futures торговались по 34,41 долларов за баррель - это на 0,88 доллара ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

В то же время фьючерсы на WTI торговались подешевели на 0,86 доллара - до 35,17 доллара за баррель.

По состоянию на 15:38 по Киеву фьючерсы на нефть WTI торгуются по 33,02 долларов за баррель, фьючерсы на Brent - по 35,38 долларов за баррель.

Отмечается, что трейдеры наблюдают на отношения США и Китая - они серьезно обострились после принятия Пекином решения о собственном законе о нацбезопасности для Гонконга.

Накануне президент США Дональд Трамп пообещал объявить о мерах, которые Вашингтон примет в отношении Китая в ответ на попытку усилить контроль над Гонконгом.

"Нефтетрейдеры опасаются, что США вернут часть пошлин для китайских товаров, отмененных ранее", - говорится в сообщении.

Напомним:

Нефть дешевела на торгах 28 мая на информации о более существенном, чем ожидалось, росте запасов в США и опасениях, что РФ может уменьшить снижение добычи в июле.