Есть контакт: Crew Dragon состыковался с МКС

Космический корабль Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX состыковался с МКС.

Первоначально запуск планировался на 27 мая, но его отменили за 17 минут до старта через сложные погодные условия. Старт ракеты особенный тем, что впервые полет должен состояться на космическом корабле частной компании. Корабль

Впервые за 9 лет двое американских астронавтов отправятся на МКС не на российском "Союзе", а на американском корабле.

NASA не розработывала новый корабль для полетов на МКС, а объявила конкурс среди частных компаний - в 2014 году в нем победили Boeing и Space X.

При этом, тестовый полет Starliner, который разработала Boeing, был неудачным, зато тестовый запуск Сrew Dragon от Space X прошел успешно.

В марте 2019 года состоялся первый полет Crew Dragon к МКС - испытательная миссия SpaceX Demo-1. Корабль доставил продукты на станцию и вернул нужные грузы на Землю. Вместо астронавтов на борту находился манекен в скафандре.Аппараты Crew Dragon - многократные, но по контракту с NASA для доставки людей на станцию их использовать только однократно. При этом SpaceX разрешено использовать эти же капсулы повторно для грузовых миссий на МКС.

Отметим, что стоимость отправки одного астронавта на МКС компанией SpaceX обойдется NASA в 50 миллионов долларов. "Роскосмос" берет за эту услугу почти вдвое больше - 90 миллионов долларов.

Экипаж

На борту Crew Dragon: пилот, 49-летний Роберт Льюис Бенкен и 53-летний командир Дуглас Джеральд Херли.

Херли был членом экипажа миссии STS-135 Atlantis — последнего (это было 8 июля 2011 года) до сих пор полета американцев в космос на своей ракете/корабле. После этого проект Space Shuttle закрыли.

Экономическая правда