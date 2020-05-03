Telegram снова переносит запуск блокчейна TON
Администрация мессенджера Telegram во второй раз отложила запуск блокчейна TON, перенеся его на апрель 2021 года.
Об этом сообщает Bits.Media.
Издание пишет, что инвесторы могут получить до 72% своих вложений обратно сейчас, либо вернуть 110% инвестиций через год.
Согласно направленному инвесторам письму, Telegram предлагает вернуть каждому инвестору до 72% первоначальных вложений. Эти условия аналогичны тем, которые были согласованы с покупателями токенов, когда компания первый раз перенесла запуск блокчейна на апрель 2020 года.
В разосланном на этой неделе письме, Telegram предложил еще один вариант для инвесторов, которые решили отказаться от возврата 72% своих вложений. Они могут одолжить свои инвестиции Telegram до апреля следующего года.
В письме компания заявляет: "В знак благодарности за ваше доверие к TON мы также предлагаем вам альтернативный вариант получения 110% ваших первоначальных инвестиций к 30 апреля 2021 года".
В Telegram заявили, что "продолжает вести переговоры с соответствующими органами власти". В зависимости от хода переговоров, инвесторы по-прежнему смогут получить "Gram или другую криптовалюту на тех же условиях, что и в их первоначальных соглашениях о покупке".
Если регуляторы продолжат блокировать запуск TON, Telegram погасит долг за счет собственного капитала. Ссылаясь на недавний рост числа пользователей Telegram до 400 млн в месяц, компания считает, что "стоимость ее собственного капитала превысит совокупную сумму потенциального долга по этому предложению по крайней мере в несколько раз".
Напоминаем:
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в октябре 2019 года объявила о наложении временного судебного запрета на две компании Павла Дурова Telegram Group Inc. и ее "дочке" TON Issuer Inc. C января 2018 года они привлекли от инвесторов более 1,7 миллиарда долларов на создание блокчейн-платформы TON c криптовалютой Gram, сообщает комиссия.
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