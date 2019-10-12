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США приостановили выпуск криптовалюты Telegram

Суббота, 12 октября 2019, 15:10

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила о наложении временного судебного запрета на два офшора, которые предположительно проводят незарегистрированное первичное размещение (ICO) токенов на территории США и за рубежом.

Об этом пишет Meduza.

Речь идет о компании Павла Дурова Telegram Group Inc. и ее "дочке" TON Issuer Inc. C января 2018 года они привлекли от инвесторов более 1,7 миллиарда долларов на создание блокчейн-платформы TON c криптовалютой Gram, сообщает комиссия.

Офшоры уже продали около 2,9 миллиарда токенов Gram 171 покупателю по всему миру (в том числе более миллиарда Gram 39 покупателям в США).

Telegram обязался запустить блокчейн-платформу до 31 октября 2019 года, говорится в иске SEC.

В жалобе комиссии указывается, что создатели TON не зарегистрировали продажу и дальнейшее обращение криптовалюты Gram, что является нарушением положений американского Закона о ценных бумагах от 1933 года.

В Telegram пока не комментировали ситуацию.

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США

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