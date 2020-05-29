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В "Vodafone" рассказали какую компенсацию предложат за сбой в работе

Пятница, 29 мая 2020, 18:24
 

Оператор мобильной связи компания "Vodafone Украина" предложит 30 минут бесплатных звонков на все сети абонентам, пострадавшим от сбоев в работе голосовой связи.

Об этом компания сообщила в комментарии для Интерфакс-Украина.

"Vodafone Украина" предложит 30 минут для звонков на все сети Украины клиентам, которые не могли воспользоваться голосовыми услугами 29 мая. Такие клиенты в течение ближайшей недели получат SMS о компенсации и информацию о том, как получить пакет минут для разговоров", - сообщили в компании.

Напомним:

Из-за технических проблем абоненты Vodafone разных регионов не могли звонить или принимать звонки, также были проблемы с мобильный интернет. Сейчас в компании заявляют, что проблема решена.

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