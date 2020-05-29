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У абонентов Vodafone были проблемы со связью из-за технического сбоя

Пятница, 29 мая 2020, 16:15
 

Из-за технических проблем абоненты Vodafone разных регионов не могли звонить или принимать звонки, также были проблемы с мобильный интернет. Сейчас в компании заявляют, что проблема решена.

Об этом сообщает пресс-служба оператора.

"Друзья, в течение последнего часа в отдельных городах могут быть недоступны голосовые услуги. Мы непредсказуемые технические проблемы, но уже работаем над их оперативным решением.

Сейчас проблема касается непосредственно голосовой связи, интернет-сеть должна работать в обычном режиме", - пишет пресс-служба компании.

Позже, около 15:00 в Vodafone заявили, что связь восстановлена.

"Голосовая связь полностью восстановлено. Сеть работает в штатном режиме - все клиенты компании могут совершать звонки", - резюмируют у оператора.

Экономическая правда

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