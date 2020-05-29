Нацкомиссия по тарифам обвиняет ДТЭК Ахметова в дестабилизации рынка электроэнергии

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и комуслуг обвиняет в ценовом провале на рынке электроэнергии "на сутки вперед" компанию ДТЭК Рината Ахметова.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В последние дни на биржевом сегменте рынка электроэнергии (рынок" на сутки вперед") наблюдаются беспрецедентные действия, приводящие к обвалу цены электроэнергии.

Такое падение цены носит явно искусственный характер, поскольку не отражает фактического спроса и предложения электроэнергии в энергосистеме Украины.

НКРЭКУ проанализировала ситуацию и пришла к выводу, что такой ценовой провал на рынке был вызван действиями группы компаний ДТЭК путем существенного сокращения закупки электроэнергии на рынке "на сутки вперед"", - говорится в сообщении.

Также в Нацкомиссии сообщают, об информационной кампании по дискредитации действий ведомства, которые якобы привели к обвалу цены и кризиса в энергетике.

"Четко прослеживается черная пиар-кампания по отдельным членам НКРЭКУ, которая носит откровенно заказной характер, а обвинения, которые выражают отдельные политики и "эксперты", является откровенной клеветой", - сообщают в органе.

НКРЭКУ вынесет на следующее заседание проект решения по определению минимальных цен на рынке "на сутки вперед" на уровне 980 грн / МВт в дневной период и 567 грн / МВт в ночное время.

Сообщается, что это поможет стабилизировать ценовую ситуацию на рынке, если отдельные участники будут продолжать начатую кампанию. Ранее минимальную цены на рынке "на сутки неперед" не ограничивали.

Также НКРЭКУ ближайшее время вместе с Антимонопольным комитетом примет меры реагирования в отношении действий участников рынка.

Напомним:

У компании ДТЭК Рината Ахметова есть "дорожная карта" по выводу компании из кризиса через лоббирование интересов в государственных органах. Часть плана: ограничение импорта электроэнергии, преференции для "зеленой" енергетика - уже реализована.

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Экономическая правда