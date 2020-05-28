Официальный курс: гривня продолжает укрепление

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 29 мая на уровне 26,91 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,62 гривни (на 28 мая - 29,72 гривни).

Напоминаем:

28 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,96 - 26,99.

28 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,90 - 26,93.

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 28 мая на уровне 27,00 гривни за доллар.

Экономическая правда