Закрытие межбанк: гривня укрепилась к доллару
28 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,90 - 26,93.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,90 - 26,93 гривни;
Евро - 29,69 - 29,72 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,81 - 27,06 гривни. Евро покупают по 29,25 гривни, продают по 29,69 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,89 - 26,95 гривни, евро - 29,33 - 29,47 гривни.
Напоминаем:
28 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,96 - 26,99.
Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 28 мая на уровне 27,00 гривни за доллар.
Экономическая правда
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