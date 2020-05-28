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Курс валют на 28 мая: межбанк, "черный" и наличный рынки

Четверг, 28 мая 2020, 11:45
 

28 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,96 - 26,99.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,89 - 26,91 гривни;

Евро - 29,56 - 29,58 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,83 - 27,08 гривни. Евро покупают по 29,26 гривни, продают по 29,73 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,92 - 26,98 гривни, евро - 29,33 - 29,49 гривни.

Напоминаем:

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 28 мая на уровне 27,00 гривни за доллар.

Экономическая правда

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межбанк

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