В Киеве создадут сеть временных дорожек для велосипедов и электросамокатов

Киевская городская государственная администрация работает над разработкой проекта временных велосипедных дорожек и дорожек для передвижения на электросамокатах и моноколесах.

Об этом заявил в комментарии Экономической правде советник киевского городского главы Максим Бахматов.

"Мы подготовили распоряжение для киевского городского главы по поводу оптимизации трафика. На 12 страницах расписаны пожелания экспертов и аналитиков. Туда включена история по организации временных велосипедных дорожек и дорожек для передвижения на альтернативных видах транспорта - электросамокатах и моноколесах", - заявил Бахматов.

По словам советника Виталия Кличко, временные велодорожки в Киеве можно обустроить за два-три месяца при наличии финансирования.

На вопрос, будет ли для этой цели использована крайняя правая полоса автомобильных дорог, Бахматов ответил: "Как это будет выглядеть - пусть эксперты решают. Когда будет подписано распоряжение, эксперты разработают варианты".

Советник Кличко добавил, что задача мэрии - пересадить 500 тысяч владельцев личного автотранспорта на общественный транспорт и велосипеды, а также побудить ходить пешком".

По словам экспертов, обустройство не временной, а комплексной велосипедной инфраструктуры, покрывающей весь город, может стоить 8 млрд грн. Однако ожидаемый эффект от экономии времени составит 16 млрд грн в год, а срок окупаемости полноценной велосипедной инфраструктуры составит менее года.

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Александр Колесниченко, ЭП