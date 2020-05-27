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Укр / Рус

Google выделит по 1000 долларов сотрудникам на оборудование для работы из дома

Среда, 27 мая 2020, 18:50
 

Компания Google до 10 июня сообщит, кому из сотрудников нужно будет возвращаться к работе в офисе, а тем, кто останется работать удаленно, выделят по 1000 долларов для покупки оборудования домой.

Об этом говорится в заявлении CEO компании Сундара Пичай.

"Поскольку мы все еще надеемся, что большинство работников Google преимущественно будут работать из дома в течение оставшейся части этого года, мы предоставим каждому сотруднику надбавку в размере 1000 долларов США или эквивалентную стоимость в вашей стране для покупки необходимого оборудования и офисной мебели", - отметил руководитель компании.

По его словам, планируется, что в июле загруженность офисов Google достигнет 10%, а к сентябрю - сможет подняться до 30%.

В то же время компания продолжит применять строгие меры для соблюдения социального дистанцирования и санитарии.

Напомним:

До 50% сотрудников Facebook будут работать удаленно уже через пять-десять лет, заявил глава компании Марк Цукерберг.

Экономическая правда

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Экономическая правда
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