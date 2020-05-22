Половина сотрудников Facebook будуть работать удаленно через 5-10 лет

До 50% сотрудников Facebook будут работать удаленно уже через пять-десять лет.

Об этом сообщил глава компании Марк Цукерберг, передает Коммерсантъ.

В ближайшее время начнется активный наем сотрудников, готовых работать удаленно.

"Мы будем самой прогрессивной компанией в этом отношении. Но мы должны это делать вдумчиво и ответственно. Тем не менее полагаю вполне возможным, чтобы в ближайшие пять-десять лет — думаю, скорее ближе к дальнему пределу, чем к ближнему, но мы сможем перевести до половины сотрудников на то, чтобы они работали удаленно в постоянном режиме",— заявил он в интервью.

Пока же в компании подтверждают планы по найму 10 тыс. инженерных сотрудников и строительстве трех хабов в Атланте, Далласе и Денвере, где работающие на удаленке сотрудники этих районов могли бы время от времени встречаться.

Напомним:

Руководство соцсети Twiiter не откроет свои офисы раньше сентября и уже разрешило своим сотрудникам работать из дома всегда.