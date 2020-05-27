Газовая компания Новинского меняет название

Британская компания Regal Petroleum plc, которая принадлежит нардепу и бизнесмену Новинскому, и осуществляет добычу углеводородов на территории Украины, объявляет об изменении названия компании на Enwell Energy plc.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Компания подала документы в Регистрационную палату (Великобритания) для изменения названия, которое вступит в силу после регистрации изменений и выдачи нового свидетельства.

Сообщается, что учитывая текущую макроэкономическую ситуацию и специфику работы украинских активов британской компании, о ребрендинге Представительства "Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед", ООО "Пром-Энерго Продукт" и ООО "Аркона Газ-Энергия" в ближайшей перспективе речь не идет.

Напомним:

В марте Regal Petroleum объявила о расширении своей деятельности в Полтавской области на Свистунковско-Червонолуцкое месторождение путем приобретения ООО "Аркона Газ-Энергия", которое владеет соответствующим специальным разрешением.

В июне 2019 года кипрская компания Pelidona Services Limited из группы "Смарт-Холдинг" народного депутата и бизнесмена Вадима Новинского увеличила свою долю в нефтегазовой компании Regal Petroleum plc с активами в Украине до 82,65% с 54%.

Продавцами выступили компании из группы EastOne украинского бизнесмена Виктора Пинчука.

В ноябре 2019 года Regal Petroleum договорилась о покупке за 40 млн долларов ЧАО "НПК "Укрнафтинвест", владеющего лицензиями на разработку Белолесской и Алибейско-Трапивской нефтегазовых площадей.

Regal Petroleum по итогам 2019 года добыла в Украине 160,11 млн куб. м газа, что на 22,3% больше, по сравнению с 2018 годом.

Regal по итогам 2018 года увеличила чистую прибыль в 23,6 раза по сравнению с 2017 годом – до 54,3 млн долларов.

Regal Petroleum, которая работает в Украине с 1999 года, после простоя с ноября 2010 года в августе 2011 года возобновила разработку своих основных активов в Украине – Мехедовско-Голотовщинского и Свиридовского газоконденсатных месторождений в Полтавской области.

Экономическая правда