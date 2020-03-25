Газовая компания Новинского покупает конкурента за 9 миллионов долларов

Британская компания Regal Petroleum объявила о расширении своей деятельности в Полтавской области на Свистунковско-Червонолуцкое месторождение путем приобретения ООО "Аркона Газ-Энергия", которое владеет соответствующим специальным разрешением.

Об этом сообщает пресс-служба Смарт-Холдинга.

24 марта 2020 года была завершена процедура приобретения активов в соответствии с договором между компанией Regal Petroleum и предыдущими собственниками. По условиям соглашения компания приобрела 100% акций ООО "Аркона Газ-Энергия".

Первый транш при заключении договора составит 4,315 млн дол. Еще 2,158 млн дол. компания перечислит бывшим владельцам ООО "Аркона Газ-Энергия" в случае удовлетворения (подтверждения) определенных условий сделки. Если будет совершен второй платеж, через год после него, будет проведен третий транш, также в размере 2,158 млн дол.

Таким образом, согласно заключенному договору общая стоимость актива может составить до 8,63 млн дол. В то же время, окончательная стоимость будет определена удовлетворением (подтверждением) определенных условий сделки.

Договор также содержит разъяснения, обязательства и гарантии, которые являются стандартными для подобных транзакций, и предоставляет компании право отложить определенные платежи и/или требовать компенсацию убытков, понесенных в результате предыдущих траншей в случае нарушения условий договора приобретения.

ООО "Аркона Газ-Энергия" - украинская компания. Согласно аудированной финансовой отчетности за 2019 год ее чистые активы составили 2,6 млн грн (0,1 млн дол), а убытки после налогообложения – 1,6 млн грн (0,06 млн дол).

ООО "Аркона Газ-Энергия" обладает специальным разрешением, предусматривающим геологическое изучение, в том числе опытно-промышленную разработку с дальнейшей добычей углеводородов (промышленная разработка) на Свистунковско-Червонолуцком месторождении, расположенном в Полтавский области. Разрешение дает право на разработку участка площадью 97 км2, который находится примерно в 15 км к востоку от Свиридовского месторождения, на котором осуществляет добычу углеводородов один из активов британской Regal Petroleum. Специальное разрешение было выдано ООО "Аркона Газ-Энергия" в мае 2017 года сроком на 20 лет.

Месторождение разрабатывается с 1980-х годов. В рамках лицензионного участка за это время пробурено пять скважин, однако ни одна из них сейчас не является действующей. Как и на Свиридовском, на Свистунковско-Червонолуцком месторождении продуктивные горизонты находятся в пределах визейского яруса, на глубине 4600-6000 м.

Согласно данным в Государственном балансе запасов, по состоянию на 1 января 2020 года утвержденные Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых запасы углеводородов Свистунковско-Червонолуцкого месторождения составляют 4,9 млрд м3 газа и 0,86 млн т конденсата (примерно 38 MMboe).

На данном этапе компания намеревается начать работу над планом разработки месторождения и прогнозирует, что он будет включать начало бурения новой скважины на протяжении следующих 12 месяцев.

Напоминаем:

В июне 2019 года кипрская компания Pelidona Services Limited из группы "Смарт-Холдинг" народного депутата и бизнесмена Вадима Новинского увеличила свою долю в нефтегазовой компании Regal Petroleum plc с активами в Украине до 82,65% с 54%.

Продавцами выступили компании из группы EastOne украинского бизнесмена Виктора Пинчука.

В ноябре 2019 года Regal Petroleum договорилась о покупке за 40 млн долларов ЧАО "НПК "Укрнафтинвест", владеющего лицензиями на разработку Белолесской и Алибейско-Трапивской нефтегазовых площадей.

Regal Petroleum по итогам 2019 года добыла в Украине 160,11 млн куб. м газа, что на 22,3% больше, по сравнению с 2018 годом.

Regal по итогам 2018 года увеличила чистую прибыль в 23,6 раза по сравнению с 2017 годом – до 54,3 млн долларов.

Regal Petroleum, которая работает в Украине с 1999 года, после простоя с ноября 2010 года в августе 2011 года возобновила разработку своих основных активов в Украине – Мехедовско-Голотовщинского и Свиридовского газоконденсатных месторождений в Полтавской области.

Экономическая правда