Facebook переименовал свой криптокошелек
Компания Facebook изменила название своего кошелька для криптовалюті - с Calibra на Novi - и поручила управление этим проектом дочерней компании Novi Financial.
Об этом сообщается в блоге компании.
"Мы изменили имя на Novi, но мы не изменили своего долгосрочного обязательства помогать людям по всему миру получать доступные финансовые услуги.
С Novi перевод средств будет таким же простым, как и отправка сообщения. Вы сможете использовать Novi как автономное приложение, а также в Messenger и WhatsApp", - говорится в сообщении.
Как пишет TechCrunch, с помощью этого ребрендинга Facebook пытается подчеркнуть, что проект криптовалюта Libra сам по себе не является проектом компании, в то время как Facebook является одним из участников ассоциации Libra.
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Экономическая правда
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