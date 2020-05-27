Все разделы
Укр / Рус

Facebook переименовал свой криптокошелек

Среда, 27 мая 2020, 12:34
 

Компания Facebook изменила название своего кошелька для криптовалюті - с Calibra на Novi - и поручила управление этим проектом дочерней компании Novi Financial.

Об этом сообщается в блоге компании.

"Мы изменили имя на Novi, но мы не изменили своего долгосрочного обязательства помогать людям по всему миру получать доступные финансовые услуги.

С Novi перевод средств будет таким же простым, как и отправка сообщения. Вы сможете использовать Novi как автономное приложение, а также в Messenger и WhatsApp", - говорится в сообщении.

Как пишет TechCrunch, с помощью этого ребрендинга Facebook пытается подчеркнуть, что проект криптовалюта Libra сам по себе не является проектом компании, в то время как Facebook является одним из участников ассоциации Libra.

Читайте также: Криптовалюта Libra от Facebook проваливается. Что пошло не так?

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Facebook криптовалюта

powered by lun.ua
Материалы по теме
Facebook рассказала и показала, как будет выглядеть удаленное рабочее место будущего 25 мая 2020, 11:40
Половина сотрудников Facebook будуть работать удаленно через 5-10 лет 22 мая 2020, 16:52
Facebook запустил собственную платформу для онлайн-торговли 20 мая 2020, 20:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!