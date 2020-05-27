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В Украине заработали железнодорожные кассы на вокзалах

Среда, 27 мая 2020, 10:25
 

"Укрзализныця" 27 мая возобновила работу железнодорожных билетных касс на вокзалах, продажа билетов - только для тех, кто в масках.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"С 8 утра сегодняшнего дня мы открыли железнодорожные кассы на всех вокзалах страны. Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, рядом с кассами расположены антисептики, нанесена разметка для обеспечения дистанциӥ между пассажирами", - сообщил и.о. главы "Укрзализныци" Иван Юрик.

Пассажирам, которые будут обращаться в железнодорожные кассы без средств индивидуальной защиты, в частности масок, билеты не будут продаваться.

Напомним, что "Укрзализныця" уже открыла продажу билетов на 5 скоростных поездов Интерсити + и 9 ночных поездов, которые начнут курсирование с 1 июня 2020 года.

Экономическая правда

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Укрзализныця

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