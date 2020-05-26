Гривня слабеет второй день подряд

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 27 мая на уровне 26,90 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,51 гривни за евро (на 26 мая - 29,31 гривни).

Напомним:

26 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,86 - 26,88 гривни за доллар.

26 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,92 - 26,94 гривни за доллар.

Экономическая правда