Все разделы
Укр / Рус

Гривня потеряла позиции на межбанке

Вторник, 26 мая 2020, 17:50
 

26 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,92 - 26,94 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,92 - 26,94 гривни;

Евро - 29,55 - 29,58 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,78 - 27,03 гривни. Евро покупают по 29,01 гривни, продают по 29,48 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,90 - 27,00 гривни, евро - 29,18 - 29,36 гривни.

Напомним:

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 26 мая на уровне 26,87 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,31 гривни за евро (на 25 мая - 29,46 гривни).

26 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,86 - 26,88 гривни за доллар.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

межбанк

powered by lun.ua
Материалы по теме
День на межбанке: гривня удерживала позиции, НБУ на торги не выходил 26 мая 2020, 09:00
Нацбанк позволяет ослабляться курсу гривни 22 мая 2020, 09:00
Межбанковский день: гривна подешевела, НБУ не вмешивался 21 мая 2020, 09:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!