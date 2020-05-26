"Феофания" требует дополнительных миллионов? Куда идут деньги из фонда против COVID-19

Державне управління справами звернулося до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням виділити медичним закладам для топ-чиновників, зокрема і відомій лікарні "Феофанія", додаткові 23,4 млн грн на протидію поширенню коронавірусу COVID-19.

Про це йдеться у листі ДУС, який оприлюднила експертна організація StateWatch.

"Просимо доручити Міністерству фінансів України разом із заінтересованими органами розглянути зазначені пропозиції щодо виділення додаткового фінансування з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками за бюджетною програмою ДУС "Надання медичних послуг медичними закладами" на загальну суму 23,4 млн грн", - пише в листі Сергій Борзов, керівник Держуправління.

Окрім "Феофанії" мова йде про Поліклініку №2, Науково-практичний центр профілактичної та медичної медицини та Центр превентивної медицини, які також в управлінні ДУС.

Як виявилося, перші медзаклади країни так само як і лікарні в регіонах не мають достатньої кількості костюмів біозахисту, респіраторів, захисних окулярів та масок.

Зокрема, 637 тисяч гривень необхідні для закупівлі предметів та інвентарю для медичних потреб, 12 мільйонів 845 тисяч для закупівлі медикаментів, 9 мільйонів для закупівлі нового медичного обладнання та 174 тисячі для ремонту медичного обладнання тощо.

В обґрунтуванні свого запиту на кошти з фонду у ДУС зазначили, що вони відповідають за епідемічне та санітарне благополуччя Президента України, РНБО, ВРУ, КМУ та інших органів та служб влади найвищих рівнів.

Також в Держуправлінні наголосили, що окрім топ-чиновників у відомчих медзакладах обслуговують і "інші категорії населення".

Нагадаємо, що наприкінці квітня уряд Дениса Шмигаля затвердив порядок використання 64,7 мільярдів гривень з Фонду на боротьбу з COVID-19.

Варто зауважити, що річний бюджет ДУС на 2020 рік складає понад 2,05 мільярди гривень. В Держуправлінні пояснюють, що перерозподіл існуючого бюджету організації неможливий.

На офіційній сторінці Національної служби здоров’я України у переліку лікарень, що приймають хворих на COVID-19 ані "Феофанії", ані будь-якої іншої лікарні ДУС немає.