Аукцион ОВГЗ: Минфин снизил ставку доходности и привлек в бюджет 1 миллиард гривен
По итогам аукциона по продаже облигаций внутреннего госзайма в госбюджет привлекли 1037 млн грн, снизив ставки по краткосрочным ОВГЗ.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в Facebook.
Отмечается, что Минфин предложил инвесторам номинированные в гривне ценные бумаги со сроком обращения 3, 6, 9 и 12 месяцев.
"Средневзвешенная ставка доходности по трехмесячным ОВГЗ составила 10,19% (уменьшение на 31 базисный пункт), а по шестимесячным - 10,33% (уменьшение на 45 б.п.).
При этом, Минфин не удовлетворил спрос по ставкам более высоким, чем на прошлом аукционе, по 9-месячным и 12-месячным ОВГЗ, оставив неизменными ставки доходности по годовым ОВГЗ и привлекая при этом 314 млн гривен", - говорится в сообщении.
По 9-месячным бумагам аукцион не состоялся.
Напомним:
19 мая на аукционах ОВГЗ Министерство финансов успешно разместило номинированные в гривне ОВГЗ со сроком погашения 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев и 1 год, а также ОВГЗ в долларах со сроком погашения 7 месяцев. В общем Минфин привлек в бюджет 21,2 миллиарда гривен.
Экономическая правда
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