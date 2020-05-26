Количество официально зарегистрированных безработных превысило 500 тысяч человек – Госслужба занятости

По состоянию на 26 мая количество официально зарегистрированных безработных в Украине возросло до 506 тысяч человек, за прошедшую неделю зарегистрировано 19,6 тысяч безработных.

Об этом свидетельствуют данные Госслужбы занятости, передает "Интерфакс-Украина".

"За последнюю неделю регистрация безработных несколько сократилось. Так, если в начале мая ежедневно в службе занятости регистрировалось от 5 до 7 тысяч человек, то за последнюю неделю - от 3 до 4 тысяч", - заявили в службе в ответ на запрос издания.

Подчеркивается, что с 12 марта (начало карантина) зарегистрировалось 236 тысяч безработных - почти в 2 раза больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Напомним:

По прогнозам Кабмина, в 2020 году будет резкий рост числа безработных до 9,4% - в прошлом году этот показатель составлял 8,2%.

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