Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

26 мая котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:25 установились на уровне 26,92 - 26,94 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:25 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,92 - 26,94 гривни;

Евро - 29,49 - 29,51 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,76 - 27,01 гривни. Евро покупают по 28,99 гривни, продают по 29,43 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,88- 26,96 гривни, евро - 29,15 - 29,29 гривни.

Напомним:

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 26 мая на уровне 26,87 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,31 гривни за евро (на 25 мая - 29,46 гривни).

26 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,86 - 26,88 гривни за доллар.

25 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,86 - 26,88 гривни за доллар.

25 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,86 - 26,90 гривни за доллар.

Экономическая правда