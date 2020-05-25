Закрытие межбанка: гривня удерживает позиции
25 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,86 - 26,88 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,87 - 26,89 гривни;
Евро - 29,28 - 29,29 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,73 - 26,98 гривни. Евро покупают по 28,91 гривни, продают по 29,36 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,84 - 26,89 гривни, евро - 29,03 - 29,13 гривни.
Напомним:
25 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,86 - 26,90 гривни за доллар.
Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 25 мая на уровне 26,75 гривни за доллар.
22 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,70 - 26,74 гривни за доллар.
22 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,86 - 26,90 гривни за доллар.
Экономическая правда
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