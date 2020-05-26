Курс валют на 26 мая: межбанк, "черный" и наличный рынки

26 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,86 - 26,88 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,86 - 26,88 гривни;

Евро - 29,37 - 29,39 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,74 - 26,99 гривни. Евро покупают по 28,94 гривни, продают по 29,41 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,82- 26,90 гривни, евро - 29,05- 29,19 гривни.

Напомним:

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 26 мая на уровне 26,87 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,31 гривни за евро (на 25 мая - 29,46 гривни).

25 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,86 - 26,88 гривни за доллар.

25 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,86 - 26,90 гривни за доллар.

Экономическая правда