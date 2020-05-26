День на межбанке: гривня удерживала позиции, НБУ на торги не выходил

Вторник, 26 мая 2020, 09:00

На межбанковских торгах 25 мая доллар с утренних 26,85 - 26,89 гривен фактически не изменился - 26,86 - 26,88 гривен, НБУ не выходил на рынок.

Как сообщает Finance.ua, в понедельник не наблюдалась большая активность участников торгов на валютном рынке из-за выходного в США (День Памяти).

"Американские банки не работали, и все сделки по доллару украинский межбанк делал на условиях ТОМ", - говорится в сообщении.

Напомним:

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 26 мая на уровне 26,87 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,31 гривни за евро (на 25 мая - 29,46 гривни).

25 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,86 - 26,88 гривни за доллар.

25 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,86 - 26,90 гривни за доллар.

Экономическая правда