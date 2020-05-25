Официальный курс: гривня дешевеет

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 26 мая на уровне 26,87 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,31 гривни за евро (на 25 мая - 29,46 гривни).

Напомним:

25 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,86 - 26,88 гривни за доллар.

25 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,86 - 26,90 гривни за доллар.

Экономическая правда