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Официальный курс: гривня дешевеет

Понедельник, 25 мая 2020, 19:37

 

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 26 мая на уровне 26,87 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,31 гривни за евро (на 25 мая - 29,46 гривни).

Напомним:

25 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,86 - 26,88 гривни за доллар.

25 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,86 - 26,90 гривни за доллар.

Экономическая правда

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