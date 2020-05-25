Официальный курс: гривня дешевеет
Понедельник, 25 мая 2020, 19:37
Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 26 мая на уровне 26,87 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,31 гривни за евро (на 25 мая - 29,46 гривни).
Напомним:
25 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,86 - 26,88 гривни за доллар.
25 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,86 - 26,90 гривни за доллар.
Экономическая правда
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