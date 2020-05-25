Цены на нефть растут на фоне признаков сокращения добычи в США

Цены на нефть в ходе торгов в понедельник продолжают умеренный рост на фоне признаков дальнейшего сокращения добычи в США и продолжающегося восстановления спроса.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает "Интерфакс-Украина".

В частности, по состоянию на 17:41 по Киеву июльские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures торговались по 35,26 долларов за баррель - это на 0,13 доллара выше цены на закрытие предыдущей сессии.

В то же время июльские фьючерсы на WTI на 17:41 по Киеву подорожали на 0,2 долл - до 33,45 долларов за баррель.

По данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes Co., за неделю, которая завершилась 22 мая, количество нефтяных установок в США уменьшилось на 21 единицу - до 318 установок.

По состоянию на 18:25 по Киеву июльские фьючерсы на WTI торгуются по 33,73 доллара, июльские фьючерсы на Brent - по 35,52 доллара.

Напомним:

Добыча нефти в США по состоянию на 20 мая снизилась примерно на 20% с мартовского уровня.