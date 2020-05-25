Продовольственно-зерновая корпорация обвиняет экс-главу в миллионных убытках, тот отрицает

Бывшего и.о. главы Государственной продовольственно-зерновой корпорации Саймона Чернявского обвиняют в неправомерном увеличении размера окладов и штата, что привело к 5,9 млн гривень убытков. Чернявский опровергает обвинения.

Об этом сообщает сайт ГПЗКУ.

В корпорации отмечают, что с января по апрель, Чернявский единолично, без согласия правления, принимал решение об определении штатной росписи компании.

Неоднократно менял роспись, чем увеличил размеры должностных окладов отдельных работников, а также дополнительно ввел 18 штатных должностей.

"На данный момент, по моей инициативе начат процесс проверок деятельности структурных подразделений корпорации и ее филиалов", - подчеркнул новый в.и.о ГПЗКУ Василий Коваленко.

В комментарии Liga.net, Чернявский отмечает, что в его работу с ГПЗКУ входило проведение аудита компании, выведение из кризиса (в частности, реструктуризация 1,5 млрд долл китайского кредита).

"Для реализации этих задач с профильным министерством – Минэкономики – было согласовано привлечение специалистов, имеющих соответствующий опыт, и рыночные условия оплаты труда", - подчеркнул он.

Чернявский пояснил, что согласно уставу госкорпорации размер зарплаты утверждает глава правления корпорации.

Соответствующий коллективный договор был заключён и зарегистрирован в Министерстве социальной политики.

При этом новые должности в штатное расписание не вводились, все сотрудники принимались на существующие в штатном расписании позиции, подчеркнул он.

Что касается размера заработных плат, то, по мнению Чернявского, они рыночные, сопоставимые с заработными платами в других компаниях такого масштаба.

"Они себя оправдали: только за счет проведения прозрачного тендера на услуги ж/д перевозок было сэкономлено до 130 млн грн на транспортировке текущих остатков зерна, еще около 100 млн грн – за счет остановки выплат по договорам страхования, заключенным по ценам, значительно превышающим рыночные", - добавил он.

Сообщается, что корпорация закончила служебное расследование и направила материалы в правоохранительные органы. Ведется следствие.

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Экономическая правда