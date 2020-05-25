Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

25 мая котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 14:05 установились на уровне 26,87 - 26,89 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 14:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,87 - 26,89 гривни;

Евро - 29,31 - 29,32 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,72 - 26,99 гривни. Евро покупают по 28,89 гривни, продают по 29,38 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,84 - 26,90 гривни, евро - 29,01 - 29,15 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 26,82 - 26,90 гривни, евро - 29,00 - 29,14 гривни.

Экономическая правда