Курс валют на 25 мая: межбанк, "черный" и наличный рынки

25 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,86 - 26,90 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,87 - 26,90 гривни;

Евро - 29,22 - 29,26 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,72 - 27,00 гривни. Евро покупают по 28,90 гривни, продают по 29,36 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,83- 26,89 гривни, евро - 29,00 - 29,13 гривни.

Напомним:

Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 25 мая на уровне 26,75 гривни за доллар.

22 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,70 - 26,74 гривни за доллар.

22 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,86 - 26,90 гривни за доллар.

Экономическая правда