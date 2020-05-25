В июне цена на газ для промышленности снизится на более чем 20%
Понедельник, 25 мая 2020, 13:53
Стоимость газа для промышленных потребителей в июне снизится более чем на 23-26%.
Об этом свидетельствуют данные "Нафтогаза".
В зависимости от условий оплаты промышленные потребители смогут покупать газ по цене 2713 - 3182 грн за тысячу кубометров без учета НДС и расходов на транспортировку.
Напомним:
В мае 2020 оптовая цена на природный газ для нужд населения снизилась до 2,3 грн за кубометр, что на 21% меньше, чем в апреле, и на 51% начиная с января. Это обусловлено самыми низкими ценами на европейских газовых хабах за последние 10 лет.
Экономическая правда
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