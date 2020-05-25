Вступление в силу ряда норм налогового закона 1210 могут перенести

Вступление в силу ряда положений законопроекта об изменении правил администрирования (№1210) может быть перенесено с 2021-го на 2022-й год.

Об этом сообщил глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев в интервью ЭП.

По словам Гетманцева, сам закон вступает в силу с момента опубликования, некоторые его части вступают в силу с 1 января 2021 года, некоторые – с июля 2020 года. В тоже время положения, которые касаются контролируемых иностранных компаний (КИК) могут перенести на год вперед.

"Честно сказать, я не очень понимаю связь между пандемией и вступлением в силу положений, которые касаются КИК с 1 января 2021 года. Хотя мы сейчас рассматриваем возможность перенесения этого срока еще на год – с января 2022 года.

...И такие мысли у нас есть не только в отношении раздела КИК. Не исключено, что мы отложим вступление в силу и некоторых других положений. Сейчас это обсуждается", - объясняет глава комитета.

По словам Гетманцева, ГНС просит отсрочить введение института вины на год. "Налоговая просит отложить институт вины еще на один год. Я против и не считаю, что мы должны продолжать ограничивать налогоплательщиков. Тем более, что с Минфином и налоговой мы уже обсуждали все эти вопросы. Будем дискутировать", - резюмирует он.

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Напомним:

21 мая Президент Владимир Зеленский подписал данный закон

16 января Верховная Рада проголосовала во втором чтении за скандальный законопроект 1210, который предусматривают нормы трансфертного ценообразования, введение плана действий BEPS, повышение лимитов для ФОПов и в том числе, повышение акциза на сигареты и ренты на добычу железной руды.

Принятые во втором чтении и в целом законопроект №1210 с изменениями в Налоговый кодекс и сопутствующий ему законопроект №1209-1 учитывают ряд замечаний со стороны бизнеса, однако содержат много противоречивых норм, заявила в пресс-релизе Европейская бизнес-ассоциация.

Законы (законопроекты 1210 и 1209-1) вносят изменения в администрирование налогами, в частности вводят принцип виновной ответственности налогоплательщика за налоговые правонарушения, определяет требования относительно мотивированности решений контролирующих органов о наложении штрафов, закрепляет перечень налоговых нарушений контролирующих органов, в том числе несоблюдение процедуры регистрации налогоплательщика и нарушения в сфере возмещения НДС.

В части имплементации положений плана BEPS законы вводят концепцию налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний на уровне контролирующего лица, вводят трехуровневую структуру документации для международных групп компаний.

Законы вносят изменения относительно налога на доходы физических лиц, налога на прибыль предприятий, рентной платы и других налогов и сборов.

Закон также вводит унифицированную форму информации о ставках и льготах по все местным налогам и сборам, порядок предоставления ее органами местного самоуправления в ключевые органы.

Экономическая правда