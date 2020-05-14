Минэнерго и защиты окружающей среды предлагают разъединить
Четверг, 14 мая 2020, 15:20
На заседании Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования приняли решение о целесообразности разъединения Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.
Об этом сообщил в Facebook глава комитета Олег Бондаренко.
По его словам, в заседании комитета приняли участие представители министерства и большого количества общественных организаций.
Отметим, что в 2019 году Кабмин объединил Министерство энергетики и угольной промышленности с Министерством экологии и природных ресурсов.
Экономическая правда
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