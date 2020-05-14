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Минэнерго и защиты окружающей среды предлагают разъединить

Четверг, 14 мая 2020, 15:20
 

На заседании Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования приняли решение о целесообразности разъединения Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Об этом сообщил в Facebook глава комитета Олег Бондаренко.

По его словам, в заседании комитета приняли участие представители министерства и большого количества общественных организаций.

Отметим, что в 2019 году Кабмин объединил Министерство энергетики и угольной промышленности с Министерством экологии и природных ресурсов.

Экономическая правда

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