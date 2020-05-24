Австрия, Нидерланды, Дания и Швеция предложили свой план восстановления экономики ЕС

Страны Европейского союза Австрия, Нидерланды, Дания и Швеция опубликовали свой план восстановления пострадавшей от коронавирусного кризиса экономики ЕС.

Об этом сообщает DW.

Издание пишет, что задача проекта заключается в создании специального фонда для укрепления экономики ЕС, срок действия которого должен быть ограничен двумя годами.

Австрия, Нидерланды, Дания и Швеция считают, что пострадавшим странам надо выдавать займы, а не субсидии, как ранее предложили канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

Согласно проекту, помощь наиболее пострадавшим странам предлагается выделять в форме разовых кредитов.

Но сферы деятельности, на которые могут быть потрачены эти деньги будут ограничены: на научные исследования и инновации, повышение устойчивости здравоохранения и обеспечения перехода к "зеленой" экономики.

Напомним:

Канцлер Австрии Курц накануне резко раскритиковал концепцию Германии и Франции, назвав ее "созданием долгового союза "через черный ход".

Австрия, Нидерланды, Дания и Швеция выступают против увеличения бюджета Евросоюза и общих долговых обязательств, что позволит, по их мнению, менее дисциплинированным и более слабым странам ЕС получить выгоду за счет своих более сильных партнеров.

Согласно инициативе Меркель и Макрона, Еврокомиссия должна взять на финансовом рынке займы на 500 миллиардов евро под гарантии ЕС и распределить их в виде субсидий наиболее пострадавшим странам и отраслям экономики. Реализация плана возможно лишь при согласии всех 27 стран Евросоюза.

По прогнозам Еврокомиссии, в 2020 году ВВП еврозоны снизится на рекордные 7,75%, и после этого в 2021 году вырастет на 6,25%.

Министры финансов еврозоны договорились об условиях европейского "инструмента поддержки" по борьбе с пандемией COVID-19, предложенного в рамках Европейского механизма стабильности.